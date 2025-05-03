Отношения, карьера и хобби: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ждет знаки Зодиака в мае

Самые продуктивные дни месяца: с 15 по 22. Все, что можно отнести в разряд экспериментов и стихийной удачи, пройдет на «ура». Звезды будут благоволить Тельцам, Девам, Козерогам, Водолеям и Рыбам. Это хорошее время для запуска новых проектов, анонса мероприятий, посещения мест с большим количеством людей. Элементы внезапности будут очень кстати, поэтому не стоит игнорировать знаки Вселенной.

С 16 по 30 мая - время самых ярких любовных побед. Если ваше сердце свободно, то, вероятны, судьбоносные встречи. Марс и Венера встретятся в благоприятном аспекте и пробудут там не два дня, а целых две недели. Даже если вы состоите в счастливом союзе, ничего не мешает взглянуть по-новому на любимого человека. Помните: потеря контроля от влюбленности необходима, чтобы чувствовать все многообразие жизни.

Овен

В мае вы настроены на финансовые подвиги. Желание зарабатывать, тратить и распоряжаться деньгами по-взрослому растет с каждым днем. Если, появится идея, как монетизировать свой талант, то не игнорируйте ее. Время хорошо подходит для покупок, особенно если они давно были в списке. Главное - не спорить с банковским приложением и не оправдываться перед самим собой. Деньги любят, когда ими управляют уверенно.

Телец