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Жительницу Польши, которая хотела сделать аборт, отправили в психиатрическую клинику

Перевод: Влада Лаевалинд
Женщина в больнице. Фото иллюстративное.
Женщина в больнице. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Беременной жительнице Польши в больнице сказали, что с плодом все в порядке. Позже выяснилось, что ее ребенок может не дожить до рождения и существует риск, что малыш появится на свет с инвалидностью.

Во время беременности Анитa находилась в больнице при медицинском университете Лодзи. Ультразвуковое и амниоцентезное исследования проводила доктор медицинских наук, заведующая клиникой генетики хронических заболеваний почек Анна Мочульская. Несмотря на патологические находки во время ультразвукового обследования, беременную заверили, что проблема незначительная, и Анита родит здорового ребенка.

В то же время один из врачей, присутствовавших на УЗИ, сообщил женщине, что у ее ребенка серьезная патология развития. Это подтвердил и детский врач, специализирующийся на костных заболеваниях, во время последующей консультации. Он сказал будущей матери, что ребенок может не дожить до рождения, а дефекты были заметны на обследованиях уже с двадцатой недели беременности.

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