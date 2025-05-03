Жительницу Польши, которая хотела сделать аборт, отправили в психиатрическую клинику

Беременной жительнице Польши в больнице сказали, что с плодом все в порядке. Позже выяснилось, что ее ребенок может не дожить до рождения и существует риск, что малыш появится на свет с инвалидностью.
Во время беременности Анитa находилась в больнице при медицинском университете Лодзи. Ультразвуковое и амниоцентезное исследования проводила доктор медицинских наук, заведующая клиникой генетики хронических заболеваний почек Анна Мочульская. Несмотря на патологические находки во время ультразвукового обследования, беременную заверили, что проблема незначительная, и Анита родит здорового ребенка.