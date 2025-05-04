ГОРОСКОП НА 4 МАЯ У Близнецов возможны трудности на работе, а Скорпионам день принесет испытания

Скорпион

День принесет немало проблем и испытаний, однако Скорпионы смогут с честью выйти из любой ситуации. Старайтесь не запятнать свою репутацию, избегайте контактов с сомнительными особами. Велика вероятность ошибок в работе; информация, на которой вы основываете свои выводы, нуждается в дополнительной проверке.

Вы склонны проявлять требовательность и непреклонность в общении с близкими людьми. Непоколебимая самоуверенность порой облегчает жизнь, но иногда за нее приходится дорого платить. Постарайтесь взглянуть на себя со стороны – это поможет выбрать наиболее достойную линию поведения.

Стрелец

Сложный день для тех, кто планирует решить профессиональные и семейные проблемы. Стрельцам сегодня присуще легкомыслие, которое влечет за собой досадные ошибки и глупые промахи, платить за которые потом приходится очень дорого. Если вы не готовы явить миру чудеса самодисциплины и организованности, отложите важные дела и наслаждайтесь жизнью – на развлечения звезды сегодня определенно не поскупились.

Отношения с близкими будут весьма напряженными: от вас ждут выполнения данных обещаний, напоминают об обязательствах, правилах и традициях. Вы же склонны пренебрегать условностями и делать только то, что доставляет вам удовольствие. Именно такой подход может разрушить непрочные любовные союзы.

Козерог