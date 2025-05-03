«В третий раз я специально поехал в Таллинн»: пенсионер, осквернивший памятник Пятсу, предстанет перед судом

«Это мои личные счеты с Пятсом», - сказал Тийт Куслапуу в программе Reporter. Пожилой мужчина трижды приезжал из Валгамаа в Таллинн и каждый раз писал на памятнике президенту Пятсу, установленном рядом с театром «Эстония» в центре города, слово «ПОЗОР!» на трех языках.