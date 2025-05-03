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«В третий раз я специально поехал в Таллинн»: пенсионер, осквернивший памятник Пятсу, предстанет перед судом

Перевод: Влада Лаевалинд
Фото статьи
Фото: Kaadrid Kanal2 saatest "Reporter"

Через год после открытия памятника Константину Пятсу в центре Таллинна на его затылке дважды появилось слово «позор» на трех языках. Таким образом внимание общественности попытался привлечь пожилой житель Валга Тийт Куслапуу, сообщает программа Reporter.

«Это мои личные счеты с Пятсом», - сказал Тийт Куслапуу в программе Reporter. Пожилой мужчина трижды приезжал из Валгамаа в Таллинн и каждый раз писал на памятнике президенту Пятсу, установленном рядом с театром «Эстония» в центре города, слово «ПОЗОР!» на трех языках.

Если в первые два раза его не задержали, то третий закончился иначе - теперь ему предъявлено обвинение в осквернении памяти умершего, дело рассматривается в суде.

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