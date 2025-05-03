Пустяковый спор из-за невкусного супа обернулся кровавой трагедией

Трагедия произошла в июне 2024 года. По данным суда, женщина нападала на мужчину два дня подряд после того, как он раскритиковал ее кулинарные способности. По словам обвиняемой, сожитель сказал о ее борще: «Это невозможно есть». Эти слова вывели ее из себя - она выломала деревянную деталь из шкафа и избила мужчину, нанеся травмы по голове и по всему телу.