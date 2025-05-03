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Пустяковый спор из-за невкусного супа обернулся кровавой трагедией

Тюрьма. Фото иллюстративное.
Тюрьма. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Украине женщину приговорили к семи годам тюрьмы за то, что она убила своего сожителя после того, как тот заявил, что сваренный ею борщ был невкусным. Трагедия произошла в Житомирской области и раскрыла мрачную историю домашнего насилия и психологического кризиса, спровоцированного на первый взгляд пустяковым конфликтом.

Трагедия произошла в июне 2024 года. По данным суда, женщина нападала на мужчину два дня подряд после того, как он раскритиковал ее кулинарные способности. По словам обвиняемой, сожитель сказал о ее борще: «Это невозможно есть». Эти слова вывели ее из себя - она выломала деревянную деталь из шкафа и избила мужчину, нанеся травмы по голове и по всему телу.

Пострадавший выжил, однако на следующий день избиение продолжилось - на этот раз она била его кулаками по лицу. Все закончилось только после того, как находившийся в доме гость вмешался в ситуацию, вызвал старейшину поселка, а затем через него полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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