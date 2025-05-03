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Эти выходные сулят большую удачу четырем знакам Зодиака

Удача будет на вашей стороне! Снимок иллюстративный.
Удача будет на вашей стороне! Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Выходные - это время перезагрузки, отдыха и неожиданных возможностей. Для некоторых знаков Зодиака ближайшие дни станут особенно удачными: звезды благоволят начинаниям, дарят приятные сюрпризы, а также способствуют решениям, которые могут изменить многое.

Овен

Вас ждут удачные встречи, вдохновляющие события и, возможно, даже спонтанная поездка. Все будет складываться в вашу пользу, особенно если вы не будете сидеть на месте. Действуйте - и удача поддержит вас на каждом шаге.

Лев

Выходные принесут вам приятные новости, которые могут касаться личной жизни или творческого проекта. Ваше обаяние будет особенно заметно - вы легко привлечете к себе внимание и получите то, к чему давно стремились.

Весы

Ваша удача проявится в общении: возможны интересные знакомства, налаживание старых связей или неожиданные предложения. Будьте открыты диалогу - именно в разговоре может скрываться шанс, который вы давно ждали.

Стрелец

Эти выходные подарят вам возможность расширить горизонты. Удача будет сопровождать вас в путешествиях, новых впечатлениях или обучении. Все, что вы начнёте с энтузиазмом, принесет радость и перспективу.

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