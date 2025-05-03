Эти выходные сулят большую удачу четырем знакам Зодиака

Овен

Вас ждут удачные встречи, вдохновляющие события и, возможно, даже спонтанная поездка. Все будет складываться в вашу пользу, особенно если вы не будете сидеть на месте. Действуйте - и удача поддержит вас на каждом шаге.

Лев

Выходные принесут вам приятные новости, которые могут касаться личной жизни или творческого проекта. Ваше обаяние будет особенно заметно - вы легко привлечете к себе внимание и получите то, к чему давно стремились.

Весы

Ваша удача проявится в общении: возможны интересные знакомства, налаживание старых связей или неожиданные предложения. Будьте открыты диалогу - именно в разговоре может скрываться шанс, который вы давно ждали.

Стрелец