Привлекший внимание жителей Эстонии пост оказался ложным: животное, которое якобы утопили, живо и здорово

Недавно в группе жителей Кехра в Facebook появился пост, в котором утверждалось, что мужчина бросил собаку в реку, и она утонула. В публикации указывалось точное место происшествия, и текст был написан очень достоверно. Однако пост вскоре удалили, а владелец собаки утверждает, что его питомец жив и здоров.
В прошлое воскресенье в группе жителей Кехра в Facebook на короткое время появился пост, в котором сообщалось о якобы утопленной собаке. Анонимный автор написал: «Вчера произошел трагический случай в месте, отмеченном на карте на фото. Человек бросил своего восьмимесячного щенка в реку. Очевидцы видели, как щенок пытался доплыть до берега, но, к сожалению, утонул. У нас есть фотографии щенка и этого человека, его личность известна. Надеемся, что кто-то из неравнодушных горожан обратится в полицию и расскажет о случившемся, чтобы виновный получил заслуженное наказание».
Пост выглядел очень убедительно. В нем также говорилось, что человек, бросивший щенка в воду, может быть причастен к хранению и распространению наркотиков среди молодежи. «Однако эта информация требует проверки», - добавил автор. «Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Жестокость должна быть наказана», - закончил он свой пост.
Вскоре публикация была удалена, и некоторые члены группы заинтересовались, куда исчез этот пост. «Почему убийцу щенка убрали с позорного столба?» - спросил один из них.
Собака жива и здорова
Администратор группы Kehra Ярко Нымме рассказал Elu24, что удалил этот пост, потому что изложенная в нем информация не соответствует действительности. «Могу подтвердить, что собака жива и здорова. Я видел мужчину, который гулял со своим псом. Заявление о том, что щенок утонул, не соответствует правде, поэтому мы решили удалить пост», - говорит Нымме, добавляя, что у автора анонимной публикации всего три друга в профиле и нет ни одной фотографии. Имя аккаунта анонимного автора - Bara Espa.
По словам Нымме, хозяин собаки отмечал свой день рождения в месте, указанном на карте. «По словам друзей, которые были там, ничего подобного не происходило - собаку в воду никто не бросал. Также утверждается, что полиция звонила мужчине и спросила только о собаке. Поскольку собака жива и здорова, на этом все и закончилось», - говорит Нымме.
Редакция Elu24 связалась и с мужчиной, о котором идет речь в публикации и которого обвинили в убийстве собственного питомца. Мужчина отвечал кратко, но подтвердил, что его собака жива и здорова, и отправил редакции фото своего любимца. По его словам, собака действительно однажды упала в воду, но выбралась оттуда. «Один раз она сама с берега скатилась в воду, но это нормально», - сказал он. Как именно собака выбралась из воды и почему автор поста подозревал его в распространении наркотиков, мужчина отвечать не захотел. Кто мог опубликовать ложную информацию, он тоже не знает.
Этот пример показывает - к любой публикации, в которой кого-то обвиняют, стоит относиться критически.