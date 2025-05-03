Привлекший внимание жителей Эстонии пост оказался ложным: животное, которое якобы утопили, живо и здорово

По словам Нымме, хозяин собаки отмечал свой день рождения в месте, указанном на карте. «По словам друзей, которые были там, ничего подобного не происходило - собаку в воду никто не бросал. Также утверждается, что полиция звонила мужчине и спросила только о собаке. Поскольку собака жива и здорова, на этом все и закончилось», - говорит Нымме.

Редакция Elu24 связалась и с мужчиной, о котором идет речь в публикации и которого обвинили в убийстве собственного питомца. Мужчина отвечал кратко, но подтвердил, что его собака жива и здорова, и отправил редакции фото своего любимца. По его словам, собака действительно однажды упала в воду, но выбралась оттуда. «Один раз она сама с берега скатилась в воду, но это нормально», - сказал он. Как именно собака выбралась из воды и почему автор поста подозревал его в распространении наркотиков, мужчина отвечать не захотел. Кто мог опубликовать ложную информацию, он тоже не знает.