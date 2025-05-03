Принц Гарри заявил, что хотел бы помириться с королевской семьей​

По словам Гарри, он не знает, как долго проживет монарх, который болен раком.

В издании напомнили, что через несколько часов после того, как он проиграл судебную битву с британским правительством относительно его защиты полицией, принц дал эмоциональное интервью BBC, в котором отметил, что не уверен, что когда-нибудь сможет вернуть свою семью обратно в Британию.

«Я хотел бы примирения с моей семьей. Жизнь бесценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу. Он не разговаривает со мной из-за этих вещей с безопасностью, но было бы хорошо примириться», - подчеркнул Гарри.

В Reuters напомнили, что Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году и переехал в США и живет в Калифорнии со своей женой Меган Маркл и их двумя детьми.

«После отъезда они с Меган подвергли королевскую семью острой критике в документальных фильмах, взрывном интервью с ведущей американского ток-шоу Опрой Уинфри и, что особенно заметно, в ставшей бестселлером биографии Гарри - "Запасной". Принц почти не общается ни с отцом, ни со своим старшим братом, наследником престола принцем Уильямом», - добавили в Reuters.

Также в прошлом году Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла диагностировали неопределенную форму рака, но его помощники были положительно настроены относительно его лечения.