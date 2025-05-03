Настя Каменских честно ответила, развелась ли она с Потапом

Исполнительница неоднократно интриговала фанатов кризисом в отношениях с мужем, продюсером Потапом. В частности, недавно Каменских показалась со слезами и даже заговорила о разбитом сердце. Но, вероятно, эти эмоции воспроизводили только сюжет новых песен артистки о любви. Ведь недавно во время выступления на одном из частных мероприятий Настя сделала заявление о личной жизни и дала отпор сплетникам. Видео опубликовали в TikTok.

Так, прямо со сцены перед исполнением хита она призналась, что у нее с Потапом все хорошо. Более того, сказала, что их чувства еще больше усиливают слухи о «разводе», потому что они идут наперекор всем скандалам в Сети.