«Моя вторая половинка и партнер по танцам на всю жизнь». Виктория Бекхэм поздравила мужа с 50-летием и поделилась видео из семейного архива​

Дизайнер опубликовала видео, в котором она и Дэвид танцуют под песню Islands in the Stream в исполнении Долли Партон и Кенни Роджерса, подписав пост так: «Мое всё. Мой лучший друг, моя вторая половинка и мой партнер по танцам на всю жизнь. Как поется в песне: "Мы начнем путь и завершим его вместе, в любви навсегда"».

Позже она опубликовала компиляцию других видео из семейного архива и добавила: «Когда я смотрю на это видео, я думаю: "Вау! Как мне повезло! Ты - всё, о чем я только могла мечтать, и даже больше". Счастливого 50-летия. Я бесконечно люблю тебя и нашу семью».