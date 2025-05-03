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«Моя вторая половинка и партнер по танцам на всю жизнь». Виктория Бекхэм поздравила мужа с 50-летием и поделилась видео из семейного архива​

Дэвид и Виктория Бекхэм.
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Finnbarr Webster

Знаменитому английскому футболисту Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 50 лет. Его жена, 51-летняя Виктория Бекхэм, публично поздравила его на своей странице в Instagram.

Дизайнер опубликовала видео, в котором она и Дэвид танцуют под песню Islands in the Stream в исполнении Долли Партон и Кенни Роджерса, подписав пост так: «Мое всё. Мой лучший друг, моя вторая половинка и мой партнер по танцам на всю жизнь. Как поется в песне: "Мы начнем путь и завершим его вместе, в любви навсегда"».

Позже она опубликовала компиляцию других видео из семейного архива и добавила: «Когда я смотрю на это видео, я думаю: "Вау! Как мне повезло! Ты - всё, о чем я только могла мечтать, и даже больше". Счастливого 50-летия. Я бесконечно люблю тебя и нашу семью».

Младшие сыновья Дэвида и Виктории, Ромео и Круз, тоже решили поздравить отца в соцсетях, опубликовав архивные фото с ним. А вот старший, Бруклин, видимо, предпочел высказать все свои поздравления и пожелания лично. У единственной дочери футболиста, Харпер, пока и нет иного выбора: девочка не зарегистрирована в соцсетях.

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