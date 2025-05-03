«Музыка – не оружие». Кристина Орбакайте обвинила Латвию в нарушении международных норм после того, как ей запретили въезд в страну​

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию - это не просто решение против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова», - написала певица.

Она отметила, что всю жизнь посвятила сцене и что ее творчество всегда было вне политики: «Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена - место, где люди находят единство, а не повод для разделения. Искусство не знает границ. Музыка - не оружие. Она лечит, она объединяет, она создает мосты там, где политики строят стены».

Артистка выразила разочарование в связи с решением властей Латвии, но добавила, что еще «не потеряла веру в диалог, разум и человеческие ценности». Звезда поблагодарила всех, кто ее поддержал, и заявила, что собирается отстоять свое право выступать перед любимой публикой: «Музыка продолжает звучать, концерты продолжаются. Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра».

Во вторник, 29 апреля, стало известно, что российской певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию по соображениям безопасности. Тем временем советник по коммуникациям Министерства культуры Эстонии ​Ханнус Лууре заявил, что была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено: «Следовательно, концерт состоится».