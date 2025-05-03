Автор хита Кэти Перри I kissed a girl погибла в пожаре

Американская певица и автор песен, в том числе всемирно известного хита I kissed a girl, Джилл Собул трагически погибла в пожаре. Сообщается, что она была у друзей, когда в их доме начался пожар.
Ее менеджер в комментарии Variety подтвердил смерть Собул.
«Джилл Собул была силой природы и правозащитницей, чья музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней. Я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других», - сказал менеджер артистки.
Джилл Собул - американская певица, актриса и автор песен, наиболее известная благодаря синглу I Kissed a Girl и Supermodel из саундтрека к фильму 1995 года «Бестолковые».
В 1997-1998 годах Собул присоединилась к группе Ллойда Коула The Negatives.
Также она снималась в фильмах - «Потеря сознания», «Западное крыло», «Утеха сердца моего».