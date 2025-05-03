Автор хита Кэти Перри I kissed a girl погибла в пожаре

«Джилл Собул была силой природы и правозащитницей, чья музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней. Я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других», - сказал менеджер артистки.​