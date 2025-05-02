На кроваво-красной дорожке, развернутой в культурном центре, гостей встречал ночной кошмар с улицы Пости. Празднику предшествовало костюмированное шествие, а приз за лучший костюм получил «Человек без кожи».

Мэру Хаапсалу Урмасу Суклесу символически «отрубили» голову гильотиной. В переполненном зале торжественно открыли именной стул, посвященный самому преданному поклоннику HÕFF Марту Сандеру, посетившему все 20 фестивалей.

Духовой оркестр The Tomahawk Brothers исполнил собственную версию песни «Калкар», под которую показали одноимённый немой фильм группы Päratrust. Сюрпризом вечера стало участие солиста Харди Вольмера.

Коллектив Päratrust, существовавший в 1979–1983 годах, получил почётную награду фестиваля - шарф с символикой ужасов. Приз приняли Харди Вольмер и Рао Хейдметс.

Приз «Тупой топор» за худший фильм ужасов года по мнению зрителей получил фильм «Невидимый друг». И.о. поверенного в делах посольства Польши Артур Ян Ожеховский объявил лауреата приза «Навигатор Пиркс», который вручается лучшему научно-фантастическому фильму фестиваля.

Фильмом открытия стал триллер Лоркана Финнегана «Серфер». Вечер вел Март Сандер.