ГОРОСКОП НА 3 МАЯ Что приготовила суббота для разных знаков Зодиака

Вы склонны требовать многого, а на уступки идете лишь тогда, когда предпринимать что бы то ни было уже поздно. Любимый человек может всерьез обидеться, если вы сегодня будете хоть в какой-то степени неискренни или попытаетесь скрыть важную информацию.

Стрелец

День больших возможностей и нешуточных испытаний. Исход событий во многом зависит от того, правильно ли вы оцениваете свои силы: можно совершить серьезную ошибку, взяв на себя обязательства, выполнение которых связано с нешуточными трудностями и даже определенным риском. Прислушивайтесь к советам; подсказки опытных друзей помогут не попасть в ловушку.

Очень благоприятным день будет для влюбленных, однако для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, нужно совладать с собственной обидчивостью и вовремя проявить инициативу. Если вы в ссоре с близким человеком, смело делайте первый шаг к примирению.

Козерог

День не принесет значительных перемен, однако даст вам возможность получить полезную информацию и наилучшим образом распорядиться ею. Снижение жизненного тонуса порождает усталость и ухудшение самочувствия, из-за которых придется отказаться от запланированных дел. Семейные проблемы весьма серьезны и не могут быть решены быстро; многое зависит от того, насколько вы готовы довериться своей интуиции.