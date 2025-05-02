Стоит ли паниковать из-за турбулентности: стюардесса дала объяснение туристам

Многие путешественники начинают паниковать из-за турбулентности во время перелета. Стюардесса Кайли Уивер, работающая в EasyJet, заверила, что повода для беспокойства нет, пишет Daily Express.
По словам бортпроводницы, ей самой удалось преодолеть свой страх, когда она осознала, что турбулентность - совершенно нормальная часть полета.
«Давайте поговорим о турбулентности. Во-первых, я здесь, чтобы помочь вам понять, что это такое. Итак, говоря простыми словами, турбулентность - это хаотичное движение воздуха, которое может быть вызвано множеством факторов, таких как ветер, штормы, струйные течения, объекты поблизости и самолеты, поэтому вы часто можете чувствовать большую турбулентность, пролетая над горным хребтом», - отметила бортпроводница.
По ее словам, члены экипажа знают еще до вылета, будет ли турбулентность, и стараются принять меры, чтобы сделать полет «более ровным».
Стюардесса заверила, что турбулентность является крайне редкой причиной для крушения самолета. Она напомнила, что необходимо пользоваться ремнем безопасности.