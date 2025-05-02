Стоит ли паниковать из-за турбулентности: стюардесса дала объяснение туристам

По словам бортпроводницы, ей самой удалось преодолеть свой страх, когда она осознала, что турбулентность - совершенно нормальная часть полета.

«Давайте поговорим о турбулентности. Во-первых, я здесь, чтобы помочь вам понять, что это такое. Итак, говоря простыми словами, турбулентность - это хаотичное движение воздуха, которое может быть вызвано множеством факторов, таких как ветер, штормы, струйные течения, объекты поблизости и самолеты, поэтому вы часто можете чувствовать большую турбулентность, пролетая над горным хребтом», - отметила бортпроводница.

По ее словам, члены экипажа знают еще до вылета, будет ли турбулентность, и стараются принять меры, чтобы сделать полет «более ровным».