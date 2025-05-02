Дочь Билла Гейтса заявила, что у ее отца диагностировали синдром Аспергера

Дочь 69-летнего американского миллиардера и бывшего крупнейшего акционера Microsoft Билла Гейтса, Фиби, сообщила, что у ее отца диагностировали синдром Аспергера - одно из расстройств аутистического спектра (РАС).
«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», - приводит New York Post слова девушки.
Отметим, что трудности в общении - один из симптомов синдрома Аспергера. Людям с таким диагнозом тяжело распознавать чужие эмоции, интерпретировать выражения лиц, интонацию и жесты, а также адаптировать свои реакции под окружение, что может восприниматься как грубость. Кроме того, эти люди зачастую глубоко погружены в некий определённый интерес.
Впрочем, стоит упомянуть о том, что сам Гейтс публично не подтверждал наличия у него синдрома Аспергера, хотя в своих мемуарах допускал, что у него могли бы диагностировать РАС.
Он также вспоминал о случае, когда у него впервые спросили о возможном диагнозе: «Это было где-то 25 лет назад. Я помню, как подумал: "Какого черта? Я управляю чёртовой компанией". А потом понял, что на самом деле это, вероятно, правда».