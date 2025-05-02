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ФОТО Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт празднует десятилетие

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон.
Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон. Фото: PAUL CHILDS

Единственной дочери принца и принцессы Уэльских, Шарлотте, исполнилось десять лет. По такому случаю королевская чета опубликовала на своей странице в Instagram новый портрет девочки.

Автором снимка по традиции стала Кейт Миддлтон, которая не так давно гостила в Шотландии вместе с принцем Уильямом. Пара отмечала там годовщину свадьбы и одновременно с этим выполняла свои обязанности действующих членов королевской семьи.

Напомним, что у принца и принцессы Уэльских также есть двое сыновей: 11-летний Джордж и семилетний Луи.

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