Женщина была потрясена видом из окна своего отеля

Когда она прибыла в отель со своими коллегами, то была взволнована и полна ожиданий, ведь ей расхваливали номер на последнем этаже с впечатляющим видом. Однако, когда она подняла шторы на окне, перед ее глазами оказался вовсе не городской пейзаж, а просто гладкая белая стена.