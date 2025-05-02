Женщина была потрясена видом из окна своего отеля

Стюардесса Анжела Рут Стронг из штата Айдахо, США, надеялась увидеть из окна своего гостиничного номера потрясающий городской пейзаж, но за занавеской обнаружила нечто совсем иное. Ее публикация в социальных сетях вызвала бурю негодования, удивления и смеха.
Когда она прибыла в отель со своими коллегами, то была взволнована и полна ожиданий, ведь ей расхваливали номер на последнем этаже с впечатляющим видом. Однако, когда она подняла шторы на окне, перед ее глазами оказался вовсе не городской пейзаж, а просто гладкая белая стена.
Анжела сняла свое разочарование на видео и выложила в соцсети, где оно собрало более миллиона просмотров и вызвало волну шуток в комментариях. Многие подумали, что красивая фотография на шторе и есть ее «вид из окна». Также предполагали, что такой оконный декор был выбран для предотвращения клаустрофобии.