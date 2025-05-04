Почему зеленый чай так полезен: диетологи раскрыли все секреты

Зеленый чай - один из самых популярных напитков в мире. И, наверное, один из самых полезных. Но как именно он влияет на тело и разум? Издание Martha Stewart узнало у экспертов по питанию, в чем польза зеленого чая.
Этот чай производится из растения Camellia sinensis, родом из Китая. Для производства белого чая используют молодые листья, которые просто сушат. Зеленый и черный чай изготавливают из зрелых листьев; разница между ними заключается в способе обработки.
Зеленый чай проходит минимальную ферментацию, благодаря чему сохраняет свежий вкус и легкий аромат, тогда как черный чай подвергается полной окислению, что придает ему более насыщенный вкус и аромат.
Польза зеленого чая
Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков. Он способствует снижению риска хронических заболеваний. Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно эпигаллокатехин-галлатом (EGCG), отмечает Лина Бегдаче, доктор философии, диетолог и доцент Бингемтонского университета.
Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом, что способствует здоровому старению, снижает риск развития хронических заболеваний и укрепляет общее состояние здоровья.
Повышает уровень энергии. В чашке зеленого чая содержится от 20 до 45 мг кофеина – меньше, чем в черном чае (40-70 мг) или кофе (95-200 мг). Кроме того, зеленый чай содержит L-теанин - аминокислоту, которая смягчает действие кофеина, обеспечивая более спокойную и сосредоточенную энергию.
Поддерживает здоровье мозга. Сочетание кофеина, L-теанина и EGCG делает зеленый чай полезным для мозга. Он улучшает концентрацию, внимание и может защищать нейроны от повреждений, снижая риск нейродегенеративных заболеваний.
Возможные побочные эффекты
Хотя зеленый чай безопасен для большинства людей, в больших количествах он может вызвать бессонницу, тревожность или расстройства желудка. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенной чувствительностью к кофеину, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто принимает определенные препараты (например, разжижающие кровь), следует проконсультироваться с врачом.
Есть ли польза у зеленого чая без кофеина?
Эксперты утверждают, что да. Даже без кофеина зеленый чай сохраняет большинство антиоксидантов, пусть и в несколько меньших количествах. Это отличный вариант для тех, кто избегает кофеина.
При этом матча - еще более выгодный выбор. Этот напиток готовят путем размешивания порошка из листьев зеленого чая в горячей воде. В отличие от обычного чая, здесь употребляется весь лист, а значит, организм получает больше антиоксидантов, кофеина и L-теанина. Это усиливает как противовоспалительные, так и стимулирующие мозг свойства напитка.
Как выбрать зеленый чай
Лучше отдавать предпочтение рассыпному чаю - в нем содержится больше цельных листьев. В пакетированном чае чаще встречаются измельченные частицы и чайная пыль, что говорит о более низком качестве продукта, объясняет сомелье по чаю Джи Чо, основатель Oh, How Civilized.