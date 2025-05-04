Почему зеленый чай так полезен: диетологи раскрыли все секреты

Этот чай производится из растения Camellia sinensis, родом из Китая. Для производства белого чая используют молодые листья, которые просто сушат. Зеленый и черный чай изготавливают из зрелых листьев; разница между ними заключается в способе обработки.

Зеленый чай проходит минимальную ферментацию, благодаря чему сохраняет свежий вкус и легкий аромат, тогда как черный чай подвергается полной окислению, что придает ему более насыщенный вкус и аромат.

Польза зеленого чая

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков. Он способствует снижению риска хронических заболеваний. Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно эпигаллокатехин-галлатом (EGCG), отмечает Лина Бегдаче, доктор философии, диетолог и доцент Бингемтонского университета.

Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом, что способствует здоровому старению, снижает риск развития хронических заболеваний и укрепляет общее состояние здоровья.

Повышает уровень энергии. В чашке зеленого чая содержится от 20 до 45 мг кофеина – меньше, чем в черном чае (40-70 мг) или кофе (95-200 мг). Кроме того, зеленый чай содержит L-теанин - аминокислоту, которая смягчает действие кофеина, обеспечивая более спокойную и сосредоточенную энергию.

Поддерживает здоровье мозга. Сочетание кофеина, L-теанина и EGCG делает зеленый чай полезным для мозга. Он улучшает концентрацию, внимание и может защищать нейроны от повреждений, снижая риск нейродегенеративных заболеваний.

Возможные побочные эффекты