ПОСЛЕ 18-И ЛЕТ Певица Таня Михайлова-Саар разводится с мужем

В пятницу, 2 мая, стало известно, что певица Таня Михайлова-Саар и ее муж Микк Саар, которых многие считали образцовой парой, поставили точку в своих отношениях, продолжавшихся 18 лет.
2 мая издание Kroonika сообщило, что длительные отношения певицы Тани Михайловой и Микка Саара подошли к концу. И Таня, и Микк лаконично подтвердили новость. «Да, мы действительно живем раздельно. Никакой драмы нет, мы прекрасно общаемся и, конечно, можно будет увидеть нас вместе на сцене. Вместе мы также воспитываем Теодора», – сказала Таня.