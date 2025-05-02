ПОСЛЕ 18-И ЛЕТ Певица Таня Михайлова-Саар разводится с мужем

2 мая издание Kroonika сообщило, что длительные отношения певицы Тани Михайловой и Микка Саара подошли к концу. И Таня, и Микк лаконично подтвердили новость. «Да, мы действительно живем раздельно. Никакой драмы нет, мы прекрасно общаемся и, конечно, можно будет увидеть нас вместе на сцене. Вместе мы также воспитываем Теодора», – сказала Таня.