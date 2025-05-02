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ПОСЛЕ 18-И ЛЕТ Певица Таня Михайлова-Саар разводится с мужем

Перевод: Влада Лаевалинд
Микк Саар и Таня Михайлова-Саар.
Микк Саар и Таня Михайлова-Саар. Фото: Konstantin Sednev

В пятницу, 2 мая, стало известно, что певица Таня Михайлова-Саар и ее муж Микк Саар, которых многие считали образцовой парой, поставили точку в своих отношениях, продолжавшихся 18 лет.

2 мая издание Kroonika сообщило, что длительные отношения певицы Тани Михайловой и Микка Саара подошли к концу. И Таня, и Микк лаконично подтвердили новость. «Да, мы действительно живем раздельно. Никакой драмы нет, мы прекрасно общаемся и, конечно, можно будет увидеть нас вместе на сцене. Вместе мы также воспитываем Теодора», – сказала Таня.

Об отношениях Тани и Микка стало известно в 2007 году. В 2016 году они поженились на вилле Podere Finerri, которая находится в Тоскане и специализируется на организации свадеб для небольших компаний. Пара воспитывает общего ребенка – сына Теодора, который родился 16 февраля 2018 года.

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