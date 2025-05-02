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Как научить ребенка разумно обращаться с деньгами?

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Родители - первые и самые важные учителя для ребенка. Дети видят мир иначе и полагаются на наши наставления. Привычки, связанные с деньгами, формируются в семье, и роль родителей здесь ключевая: уроки, полученные в раннем возрасте, определяют финансовое будущее ребенка. Поэтому важно отследить и избежать ошибок - даже тех, что совершаются из лучших побуждений.

Если ребенок не научится отличать товары первой необходимости от предметов роскоши, ему в будущем может быть сложно сдерживать импульсивные покупки и расставлять приоритеты. Важно заранее обсудить, на что ребенок тратит свои деньги, и зачем нужен бюджет.

Слишком много карманных денег

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