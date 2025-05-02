НЕОЖИДАННО Бросившая пить девять лет назад блогер рассказала о первых ощущениях, которые испытала после отказа от алкоголя

Все больше людей как в Эстонии, так и за рубежом отказываются от алкоголя. Многие знаменитости уже рассказали, почему они решили бросить пить и по какой причине выбрали этот путь. Женщина, которая не употребляет спиртное уже девять лет, делится своим опытом и рассказывает, что ее удивило после того, как крепкий алкоголь исчез из ее жизни.