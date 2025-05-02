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НЕОЖИДАННО Бросившая пить девять лет назад блогер рассказала о первых ощущениях, которые испытала после отказа от алкоголя

Перевод: Влада Лаевалинд
Женщина. Фото иллюстративное.
Женщина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Все больше людей как в Эстонии, так и за рубежом отказываются от алкоголя. Многие знаменитости уже рассказали, почему они решили бросить пить и по какой причине выбрали этот путь. Женщина, которая не употребляет спиртное уже девять лет, делится своим опытом и рассказывает, что ее удивило после того, как крепкий алкоголь исчез из ее жизни.

Вместо того чтобы употреблять алкоголь в умеренных количествах, им часто злоупотребляют. Некоторые люди, почувствовав, что выпивка их утомляет и истощает, принимают твердое решение с ней покончить. Однако, если вы думаете, что замена алкоголя на смузи мгновенно превратит ваше тело в храм здоровья, то, увы, заблуждаетесь.

Популярный YouTube-блогер и бывшая медсестра Джули МакФэдден уже почти десять лет ведет трезвый образ жизни и теперь честно рассказала, что на самом деле значит отказаться от алкоголя. Это не только потеря веса, крепкий сон и прилив новых сил.

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