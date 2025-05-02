Принц Уильям лишит Меган Маркл титула после своей коронации

«Карл, возможно, и будет рад с этим мириться, но Уильям не будет», - сказал инсайдер, имея в виду использование Меган титула в бизнесе, в частности при продаже дорогого варенья.

Более того, по словам источников, Уильям ненавидит и презирает Гарри и Меган каждой костью своего тела. Будущий король Великобритании считает, что брат и его жена предали все, за что выступает монаршая семья, и мысль о том, что они используют свой королевский статус как визитную карточку, злит принца Уэльского.

Источник утверждает, что Меган Маркл нарушает соглашение с покойной королевой Елизаветой II, используя титул Ее Королевского Высочества, что означает для продвижения своего личного бренда As Ever.

Накануне появились новости о том, что герцогиня Сассекская ранее подписала подарочную корзину для ведущего Джейми Керна Лимы, титулом Ее Королевского Высочества.

Друг принца Уильяма настаивал, что, продолжая использовать титул Ее Королевского Высочества, Меган использует слабость онкобольного короля Карла.

«Карл полностью потерял контроль», - сказал инсайдер, добавив, что очевидно, что герцог и герцогиня Сассекские «намерены сделать его последние годы ужасными».

«Использование Меган Ее Королевского Высочества показывает, насколько он слаб и немощен. Она знает, что он ничего не сделает. Король Уильям никак этого не потерпит. Титулы просто будут аннулированы, когда он станет королем. Способ будет найден», - считает инсайдер.