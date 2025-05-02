«Цены на такси Bolt были заоблачными, у Forus - длинная очередь, а автобусы из аэропорта в центр города не ходят», - жалуется житель Таллинна, который в ночью пытался добраться из аэропорта в центр города. Представитель Bolt объясняет, от чего зависит цена на такси. А в компании Forus отмечают: ситуации, когда у аэропорта не хватает такси и людям приходится ждать, происходят довольно редко.
В ночь на понедельник житель Таллинна, отдыхавший на выходных за границей, прилетел домой. Поскольку было около часа ночи, добраться из аэропорта до центра города на автобусе возможности не было. «Я хотел заказать такси через Bolt, но приложение показало, что поездка от аэропорта до Национальной оперы «Эстония» обойдется в 22 евро. Я был в шоке, ведь в пятницу утром я ехал в обратном направлении, и это стоило всего 5 евро», - рассказал он порталу Elu24.