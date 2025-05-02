Пт, 2.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Цены на Bolt заоблачные, а автобусы не ходят!» Как добраться из Таллиннского аэропорта в центр города ночью? (1)

Перевод: Седа Дунгурова
Такси Bolt. Снимок иллюстративный.
Такси Bolt. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

«Цены на такси Bolt были заоблачными, у Forus - длинная очередь, а автобусы из аэропорта в центр города не ходят», - жалуется житель Таллинна, который в ночью пытался добраться из аэропорта в центр города. Представитель Bolt объясняет, от чего зависит цена на такси. А в компании Forus отмечают: ситуации, когда у аэропорта не хватает такси и людям приходится ждать, происходят довольно редко.

В ночь на понедельник житель Таллинна, отдыхавший на выходных за границей, прилетел домой. Поскольку было около часа ночи, добраться из аэропорта до центра города на автобусе возможности не было. «Я хотел заказать такси через Bolt, но приложение показало, что поездка от аэропорта до Национальной оперы «Эстония» обойдется в 22 евро. Я был в шоке, ведь в пятницу утром я ехал в обратном направлении, и это стоило всего 5 евро», - рассказал он порталу Elu24.

Платить 22 евро житель посчитал неразумным и решил подождать. Спустя некоторое время цена снизилась до 18,22 евро. «Дальше ждать уже не хотелось, и я взял такси за 18 евро», - говорит он. Для сравнения житель Таллинна рассказал, что в тот же день добирался на Bolt из центра Парижа до аэропорта (25 км), и поездка ему обошлась в 32 евро.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх