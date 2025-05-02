В ночь на понедельник житель Таллинна, отдыхавший на выходных за границей, прилетел домой. Поскольку было около часа ночи, добраться из аэропорта до центра города на автобусе возможности не было. «Я хотел заказать такси через Bolt, но приложение показало, что поездка от аэропорта до Национальной оперы «Эстония» обойдется в 22 евро. Я был в шоке, ведь в пятницу утром я ехал в обратном направлении, и это стоило всего 5 евро», - рассказал он порталу Elu24.