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«Живой Нострадамус» сделал суровое предсказание для королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Aaron Chown/AP/Scanpix

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом», сделал тревожный прогноз о будущем Меган Маркл, принца Гарри, а также их детей - Арчи и Лилибет, сообщает Daily Mail.

По словам провидца, Арчи станет «символом разрыва и наследником молчаливого бунта против безжалостной машины британской монархии».

«Арчи обречен быть двойственной фигурой, навсегда разделенной между двумя мирами, которые никогда не смогут объединиться. С одной стороны - родина аристократии и тяжесть отвергнутого титула. С другой - свободное американское детство. С 2031 по 2035 год Арчи войдет в цикл внутреннего кризиса. Это будет душа в смятении, ищущая свою идентичность и место в мире», - предсказал Саломе.

По его словам, Арчи выберет «более земной путь»: «Проекты, связанные с устойчивым развитием, зелеными технологиями и альтернативной медициной, будут привлекать молодого человека. Он найдет в науке и земле убежище от символического хаоса своей фамилии. Но есть любопытный момент: с 2042 года Арчи публично разорвёт связи с фондом Archewell. Это будет тихий, но символический жест - разрыв с нарративом, который создали Меган и Гарри».

Саломе также предсказал, что в 2040 году произойдёт «сближение», вызванное серьёзной семейной утратой - возможно, смертью старшего члена королевской семьи.

Что касается личной жизни Арчи, провидец добавил: «В любви Арчи будет искать противоположность публичности. Его идеальной спутницей станет сдержанная женщина, вероятно, не из Лондона, Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Женщина, связанная с медициной, образованием или восточной философией. Та, кто ценит тишину, а не шум».

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