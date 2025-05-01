Новые правила на Евровидении: запретили использовать как радужный флаг, так и проукраинскую символику

По данным журналистов, новая политика в отношении флагов шоу предусматривает, что, хотя «следует избегать политических месседжей», страна, принимающая конкурс, Швейцария, «высоко ценит свободу выражения взглядов».

Фанаты, которые посетят шоу Евровидения 2025 в Базеле, смогут принести любой флаг, если он соответствует швейцарскому законодательству, сообщает Eurovoix.

Запрещено приносить:

- флаги с расистским и дискриминационным содержанием, включая символы, подстрекающие к ненависти или насилию;

- флаги, которые могут считаться оскорбительными или клеветническими;

- флаги с символикой запрещенных террористических организаций.

Фанам также разрешено приносить ЛГБТК+ флаг и флаг небинарных людей, а также знамена стран, которые не участвуют в конкурсе. Вероятно флаг Палестины также разрешен, после того, как его запретили проносить на арену в прошлом году.

В то же время конкурсантам и представителям официальных делегаций разрешили приносить только официальный флаг своей страны на любое мероприятие Евровидения-2025, включая прямые эфиры. Их специально будет выдавать швейцарский общественный вещатель.

Организаторы конкурса - Европейский вещательный союз (EBU) - заявили, что новая политика «создана для создания ясности и баланса». Они ожидают, что артисты и делегации «добросовестно» будут придерживаться правил.

Фанов Евровидения, которые будут нарушать правила, могут попросить покинуть арену, а флаг конфискуют. Конкурсанты же «могут понести дополнительные последствия».