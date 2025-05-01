ПОЛЕЗНЫЕ ХИТРОСТИ Туристам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Португалии

Британский тревел-блогер Дэниел Джеймс Кларк, долгое время живущий в Португалии, в своем материале для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet рассказал, что даже сейчас у путешественников достаточно возможностей, чтобы бюджетно отдохнуть в этой потрясающей стране.

17 способов бюджетно отдохнуть в Португалии

1. Пропускайте высокий сезон. Хотя размещение вне сезона значительно дешевле по всему миру, в Португалия эти колебания цен особенно резкие. Например, посещая Алгарви в еще солнечном октябре, можно сэкономить до 75% на проживании за счет отсутствия туристов с детьми, путешествующих только в каникулы. Также стоит избегать посещения Португалии в сезон праздников или каки-либо масштабных событий. Кроме того, в некоторых городах постоянно растущие туристические налоги снижаются или отменяются в низкий сезон.

2. Посещайте бесплатные местные фестивали. Крупные летние платные мероприятия можно заменить местными фестивалями и праздниками, которые проходят круглый год, что позволит увидеть Португалию в ее лучшей атмосфере. Не нужно покупать билет, чтобы оценить красочный карнавал в Авейру (по всей стране в феврале или марте), студенческий праздник Кейма-даш-Фиташ в Коимбре в мае или большую новогоднюю пляжную вечеринку в Албуфейре.