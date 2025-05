ПОЛЕЗНЫЕ ХИТРОСТИ Туристам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Португалии

16. Пообедайте в churrasqueira или tasca, где подают menu do dia. Семейные ресторанчики обычно являются лучшим выбором для сытного обеда по разумной цене. Многие предлагают prato do dia (блюдо дня) или более полное menu do dia (комплексное меню дня) примерно за 12 евро. В большинстве churrasqueiras (гриль-ресторанов) обычно можно найти сытную половину порции курицы пири-пири еще дешевле.