ГАЛЕРЕЯ «Надеюсь на голоса из Италии!» Томми Кэш раздавал кофе поклонникам в Милане

До Евровидения осталось меньше двух недель, и артисты прилагают последние усилия, чтобы завоевать любовь публики. Так, эстонский певец Томми Кэш отправился в Италию, чтобы порадовать свои итальянских поклонников.
Томми Кэш встретился с фанатами в Милане и устроил нечто вроде предвыборной кампании, продвигая песню Espresso Macchiato, с которой он скоро представит Эстонию на Евровидении. На мероприятии, прошедшем в среду, он раздавал кофе из газетного киоска на площади Морбеньо и призывал людей голосовать за него.