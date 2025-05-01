ГАЛЕРЕЯ «Надеюсь на голоса из Италии!» Томми Кэш раздавал кофе поклонникам в Милане

Томми Кэш встретился с фанатами в Милане и устроил нечто вроде предвыборной кампании, продвигая песню Espresso Macchiato, с которой он скоро представит Эстонию на Евровидении. На мероприятии, прошедшем в среду, он раздавал кофе из газетного киоска на площади Морбеньо и призывал людей голосовать за него.