ЕЁ ВОЗРАСТ ПОРАЖАЛ Умерла старейшая женщина в мире

Теперь титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем, которая живет в английском графстве Суррей.
В возрасте 116 лет и 326 дней умерла старейшая женщина в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Об этом сообщили в религиозной организации Терезианские сестры Бразилии, к которой она принадлежала.
«Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за пожертвование и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь», - говорится в сообщении организации.
Ина Канабарро Лукас стала самым пожилым человеком в мире в январе после смерти японки Томико Итоока - ей тоже было 116 лет.
По данным американской Группы геронтологических исследований, теперь титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем, которая живет в английском графстве Суррей. В августе 2024 года ей исполнилось 115 лет.