ЕЁ ВОЗРАСТ ПОРАЖАЛ Умерла старейшая женщина в мире

В возрасте 116 лет и 326 дней умерла старейшая женщина в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Об этом сообщили в религиозной организации Терезианские сестры Бразилии, к которой она принадлежала.

«Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за пожертвование и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь», - говорится в сообщении организации.

Ина Канабарро Лукас стала самым пожилым человеком в мире в январе после смерти японки Томико Итоока - ей тоже было 116 лет.