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ЕЁ ВОЗРАСТ ПОРАЖАЛ Умерла старейшая женщина в мире

Ина Канабарро Лукас
Ина Канабарро Лукас Фото: Carlos Macedo/AP/Scanpix

Теперь титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем, которая живет в английском графстве Суррей.

В возрасте 116 лет и 326 дней умерла старейшая женщина в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Об этом сообщили в религиозной организации Терезианские сестры Бразилии, к которой она принадлежала.

«Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за пожертвование и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь», - говорится в сообщении организации.

Ина Канабарро Лукас стала самым пожилым человеком в мире в январе после смерти японки Томико Итоока - ей тоже было 116 лет.

По данным американской Группы геронтологических исследований, теперь титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем, которая живет в английском графстве Суррей. В августе 2024 года ей исполнилось 115 лет.

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