ГОРОСКОП НА 2 МАЯ Шестое чувство будет главным: что звезды обещают знакам Зодиака в эту пятницу

Скорпион

День покажется неинтересным: значительных событий не произойдет, а дела, которыми вам хотелось бы заняться, придется отложить. Некоторые Скорпионы могут даже заболеть от скуки, если вовремя не подумают о том, чем же, собственно, можно украсить этот день. Помните, что в организации развлечений важно не перестараться; это касается и активного отдыха, и общения с друзьями, и посещения увеселительных мероприятий.

Высока вероятность расходов, которые нанесут значительный удар по вашему бюджету. Постарайтесь, по крайней мере, покупать полезные вещи, а не все приглянувшиеся безделушки. Сегодня вам вряд ли удастся получить хорошие советы или помощь от близких людей, рассчитывать приходится только на себя.

Стрелец

Неприятности не исключены, но вы реагируете на них с таким неподдельным жизнелюбием, что негативные тенденции отступают. Даже из самой сложной ситуации можно найти выход, и сегодня вы с блеском докажете это окружающим, если пустите в ход свои таланты и способности. Представители противоположного пола не обделят вас вниманием, но речь идет скорее о дружеском, чем о романтическом общении.

Атмосфера в семье напряженная, и ваши попытки разрядить ее принесут скромные плоды. Однако сдаваться нельзя! Сегодня именно вы отвечаете за настроение близких людей, так постарайтесь же сделать так, чтобы никому не пришлось грустить и печалиться.

Козерог