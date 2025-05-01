Самая сексуальная женщина Эстонии о замужней жизни: запретный плод - самый сладкий!

Осенью прошлого года Грете Пайа вышла замуж и призналась, что ее нынешний супруг, музыкант Йоонатан Сийман на самом деле не соответствовал тем критериям, которые она когда-то установила для себя, будучи незамужней.

«У меня всегда было три критерия, - рассказала Пайа. - Первый - мужчина не должен быть моложе, однако Сийман младше меня на полтора года». Второй - мужчина не должен быть ниже ростом, хотя, по словам певицы, это было скорее шуточным условием. И третье - Грете знала, что не хочет, чтобы ее партнер был музыкантом.

«Скажем так, вращаясь в музыкальной среде, некоторые мужчины казались такими ловеласами», - объяснила Пайа. Тем не менее она призналась, что со временем поняла: нельзя зацикливаться на стереотипах и равнять всех под одну гребенку.

Грете Пайя на радио Duo. Фото: Из личного архива певицы.

По словам певицы, после замужества от организаторов мероприятий стали поступать комментарии, с которыми она раньше не сталкивалась. Так, некоторые завуалированно намекали ей, что теперь, когда Пайа замужем, ее мужская аудитория на концертах может сократиться, и мужчины перестанут рваться к сцене.

Однако на такие замечания она отвечает с юмором. «Слушайте, дорогие, запретный плод - самый сладкий!», - улыбается певица.

Она отметила, что хотя раньше ей казалось, будто отношения с музыкантом - это нестабильно, теперь она понимает: если бы ее супруг не был из той же сферы, жизнь была бы куда сложнее.

«Я не представляю рядом человека, который живет по другому графику, который не испытывает тех же эмоций, что и я», - говорит певица.