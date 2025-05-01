СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА Чтобы похудеть к лету, из рациона нужно исключить эти 11 продуктов

5. Жареная курица

«От панировки до масел, используемых для фритюра, жареная курица не полезна для здоровья», - подчеркнула Пирсон.

6. Мороженое

Среднестатистический человек съедает около 9 литров мороженого в год. Но это сладкое лакомство может помешать похудеть.

«Большинство мороженого содержит не только сливки и сахар - в нем также есть эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы. Это ультраобработанный продукт с высоким содержанием добавленного сахара и минимальной пользой для здоровья», - сказала Пирсон.

7. Торты и печенье

Шесть из десяти человек едят торты или печенье каждый день. Эти лакомства кажутся небольшими, но они очень калорийны и могут свести на нет даже здоровое питание в остальное время.

«Они часто готовятся из белой муки, добавленного сахара и консервантов для длительного хранения», - объяснила Пирсон. Она добавила, что такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, но не обеспечивают продолжительной энергии.

8. Макароны с сыром

Любимое многими блюдо, но не лучший выбор для тех, кто хочет похудеть. Покупные варианты могут содержать до 900 калорий.

«Макароны из белой муки с соусами из плавленого сыра - это калорийное блюдо, богатое рафинированными углеводами», - рассказала диетолог. По её словам, из-за низкого содержания белка их легко переесть, а после приёма пищи может появиться вялость.

9. Обработанное мясо