СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА Чтобы похудеть к лету, из рациона нужно исключить эти 11 продуктов

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Ультраобработанные продукты проникают в наш рацион чаще, чем кажется. Каждый третий заказывает еду на вынос хотя бы раз в неделю, а большинство ежедневно едят торты или печенье.
«Ультраобработанные продукты становятся все более доминирующими в нашем рационе, обеспечивая более половины потребляемых калорий», - рассказала диетолог Ким Пирсон, пишет The Telegraph.
Вот продукты, которых стоит избегать, если вы хотите похудеть.
1. Пицца
Пицца на вынос может содержать до 3700 калорий - больше, чем в фунте жира. «Пицца готовится из белой муки и обработанного мяса. Это ультраобработанная еда с низким содержанием клетчатки и микроэлементов, но с высоким содержанием углеводов», - отметила Пирсон.
2. Лазанья
Это сытное и вкусное блюдо, но и очень калорийное. Готовая лазанья может содержать 700 калорий, 18 г насыщенных жиров и почти 3 г соли.
«Традиционная лазанья часто готовится из белых листов пасты и покупных соусов бешамель, полных добавок. Рафинированные углеводы и обработанные ингредиенты не способствуют ни здоровью, ни контролю веса», - пояснила диетолог.
3. Чипсы
В 100 г чипсов - около 200 калорий. «Чипсы обычно жарят в сильно очищенных маслах. Они крахмалистые, имеют низкую питательную ценность, а их легко переесть», - подчеркнула Пирсон.
4. Круассаны
Хотя круассаны вкусные и воздушные, они калорийны (в среднем 250 калорий на штуку). «Круассаны делают из белой муки и большого количества масла, поэтому они почти не содержат полезных веществ. А их нежная текстура способствует тому, что их едят быстро и в больших количествах», - отметила диетолог.
5. Жареная курица
«От панировки до масел, используемых для фритюра, жареная курица не полезна для здоровья», - подчеркнула Пирсон.
6. Мороженое
Среднестатистический человек съедает около 9 литров мороженого в год. Но это сладкое лакомство может помешать похудеть.
«Большинство мороженого содержит не только сливки и сахар - в нем также есть эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы. Это ультраобработанный продукт с высоким содержанием добавленного сахара и минимальной пользой для здоровья», - сказала Пирсон.
7. Торты и печенье
Шесть из десяти человек едят торты или печенье каждый день. Эти лакомства кажутся небольшими, но они очень калорийны и могут свести на нет даже здоровое питание в остальное время.
«Они часто готовятся из белой муки, добавленного сахара и консервантов для длительного хранения», - объяснила Пирсон. Она добавила, что такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, но не обеспечивают продолжительной энергии.
8. Макароны с сыром
Любимое многими блюдо, но не лучший выбор для тех, кто хочет похудеть. Покупные варианты могут содержать до 900 калорий.
«Макароны из белой муки с соусами из плавленого сыра - это калорийное блюдо, богатое рафинированными углеводами», - рассказала диетолог. По её словам, из-за низкого содержания белка их легко переесть, а после приёма пищи может появиться вялость.
9. Обработанное мясо
Бекон, сосиски и ветчина - примеры обработанного мяса. Врачи рекомендуют есть не более 70 г в день, поскольку они богаты солью и жиром и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, они способствуют набору веса из-за высокой калорийности.
10. Сладкие напитки из кофейни
«Латте, фраппе и ароматизированный кофе из кофейни часто содержат несколько порций сиропа, взбитые сливки и подслащённое или безмолочное молоко», - сказала Пирсон.
Например, средний тирамису-фраппучино из Starbucks содержит более 400 калорий - почти столько же, сколько полноценный обед. Диетолог советует выбирать обычный кофе с каплей молока или несладкий айс-латте.
11. Бургеры
Помимо жирного мяса, фастфуд обычно подают с белыми булочками и обработанными соусами, отметила Пирсон.
«Эти ингредиенты - ультраобработанные, с высоким содержанием рафинированных углеводов. Они рассчитаны на быстрое, а не осознанное употребление», - пояснила диетолог. Она добавила, что бургеры часто подают с картофелем фри и газировкой, что только увеличивает количество потребляемых калорий.