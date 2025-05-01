ФОТО «Сбежал от арендатора?» Житель Таллинна обнаружил фургон Bolt в кювете

«Фургон сбежал от арендатора», - пошутил житель Таллинна, написавший в редакцию Elu24. Его внимание в соцсетях привлекли фотографии фургона Bolt, съехавшего с дороги в кювет. Руководитель Bolt Drive Андрей Дементьев рассказал, что весной фургоны Bolt пользуются большим спросом из-за генеральных уборок и ремонтных работ. Однако, по его словам, в этом случае водитель, видимо, забыл поставить машину на ручной тормоз.
В Facebook-группе Kopli опубликованы фотографии фургона Bolt, застрявшего носом в кювете. «Наверное, кто-то забыл поставить машину на ручник», - предположил администратор группы Лаури Крейцвальд, разместивший снимки застрявшего автомобиля.
В комментариях пользователи отмечают: «У этих арендованных машин ручной тормоз может не сработать, если не затянуть до конца».
Мужчина, приславший информацию об этой публикации в редакцию Elu24, глядя на фото, с юмором предположил, что фургон будто пытался сбежать от своего арендатора, и потому оказался в кювете.
Забыли поставить на ручник
Руководитель Bolt Drive Андрей Дементьев рассказал, что этой весной фургоны Bolt пользуются большой популярностью из-за генеральных уборок и ремонтных работ. «В данном случае клиент, видимо, в спешке действительно забыл поставить машину на ручной тормоз», - пояснил он.
«К счастью, фургоны Bolt Drive чрезвычайно надежны. Этот фургон уже эвакуировали с места происшествия, и он снова на ходу, готов помогать следующему клиенту», - добавил Андрей Дементьев.