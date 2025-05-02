ВИДЕО «Ко мне подошли женщины в Нарве»: Юлия Ауг извинилась перед русскоязычными жителями Эстонии

Юлия Ауг рассказала, как смогла похудеть на 17 килограммов за полгода благодаря работе с психологом-гипнологом. Актриса призналась, насколько непросто ей дается изучение эстонского языка, а также попросила прощения у русскоязычных жителей Эстонии.
В апреле Юлия получила премию EFTA за лучшую женскую роль в эстонском сериале «Предатель». Конечно, в студии Limon LIVE речь зашла и об этом, но обсуждались и другие важные, личные темы.
Актриса и режиссер Юлия Ауг сейчас живет на два города: у нее квартира в Нарве, но часто приходится приезжать в столицу по работе. Еще чаще Юлия путешествует по Европе. Она - обладательница множества наград на кинофестивалях, но премия EFTA в области кинематографии и телевидения стала для нее особенной.
«Я ужасно волновалась, понимала, насколько это для меня важно - ведь это первая теле-кино номинация в Эстонии, - рассказывает Юлия Ауг. - И волновалась даже не потому, что хотела ее получить. Я очень боялась, что если мне все-таки вручат награду, придется выйти на сцену, а я хотела сказать слова благодарности на эстонском языке».
Так Юлия поставила себе задачу - в случае победы выйти на сцену и поблагодарить всех, кто с ней работал и голосовал за нее, именно на эстонском языке. «И вот это волновало меня и внушало страх», - признается актриса.
Перед церемонией Юлия Ауг подготовила речь: написала набросок по-русски и отправила подруге, чтобы та перевела текст на красивый и правильный эстонский. После этого актриса выучила слова благодарности наизусть. «Но когда я вышла на сцену, конечно, запуталась в окончаниях. Мне помогли из зала, - смеется актриса. - Для меня это была очень важная история».
Юлия Ауг признается, что профессия актера не всегда помогает, а иногда даже мешает в изучении иностранных языков: «Актеры учат много текстов, но потом так же легко их забывают».
Сейчас Юлия одновременно учит английский и эстонский. «Английский дается мне намного легче, чем эстонский, - говорит она. - Но я прекрасно понимаю: если я хочу здесь работать и состояться, я должна выучить эстонский». В пример она приводит актрису, с которой сейчас они вместе играют в спектакле «Исцеление», Чулпан Хаматову, которая выучила латышский настолько хорошо, что недавно сыграла на нем главную роль.
После получения премии EFTA с Юлией Ауг произошла забавная история в Нарве. В начале марта она дала интервью латвийскому изданию, которое процитировали и в Эстонии. В интервью актриса сказала, что русскоязычные жители Эстонии, в отличие от эстонцев, приняли ее не очень тепло.
«Я должна извиниться, - говорит Юлия в студии Limon LIVE. - Потому что после этой награды ко мне подошли две женщины в Нарве и сказали: "Юля, мы очень за вас рады, поздравляем! И, пожалуйста, не думайте, что мы вас плохо приняли - мы вас приняли хорошо, мы вас очень любим". Это было так приятно. И я подумала: я была не права», - признается актриса.
Также в студии Юлия рассказала, что с осени похудела на 17 килограммов, и сделала это необычным способом. Актрисе помог специалист, с которым она прорабатывала свои тревоги.
«Я уже год работаю с психологом-гипнологом, который работает именно через тело. Он учит тебя дышать, учит плакать, помогает снимать зажимы в теле и может избавить от зависимостей. А еда для меня была зависимостью. Я очень люблю сладкое: могла открыть коробку конфет и прийти в себя только тогда, когда доедала ее», - рассказывает Юлия Ауг.
Страхи, победы и признания - все это в откровенном интервью с Юлией Ауг в новом выпуске Limon LIVE!