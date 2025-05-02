ВИДЕО «Ко мне подошли женщины в Нарве»: Юлия Ауг извинилась перед русскоязычными жителями Эстонии

Актриса Юлия Ауг призналась, что с осени похудела на 17 килограммов. Фото: Mihkel Maripuu

Юлия Ауг признается, что профессия актера не всегда помогает, а иногда даже мешает в изучении иностранных языков: «Актеры учат много текстов, но потом так же легко их забывают».

Сейчас Юлия одновременно учит английский и эстонский. «Английский дается мне намного легче, чем эстонский, - говорит она. - Но я прекрасно понимаю: если я хочу здесь работать и состояться, я должна выучить эстонский». В пример она приводит актрису, с которой сейчас они вместе играют в спектакле «Исцеление», Чулпан Хаматову, которая выучила латышский настолько хорошо, что недавно сыграла на нем главную роль.

Юлия Ауг в студии Limon LIVE: «Я должна извиниться!» Фото: Mihkel Maripuu

После получения премии EFTA с Юлией Ауг произошла забавная история в Нарве. В начале марта она дала интервью латвийскому изданию, которое процитировали и в Эстонии. В интервью актриса сказала, что русскоязычные жители Эстонии, в отличие от эстонцев, приняли ее не очень тепло.

«Я должна извиниться, - говорит Юлия в студии Limon LIVE. - Потому что после этой награды ко мне подошли две женщины в Нарве и сказали: "Юля, мы очень за вас рады, поздравляем! И, пожалуйста, не думайте, что мы вас плохо приняли - мы вас приняли хорошо, мы вас очень любим". Это было так приятно. И я подумала: я была не права», - признается актриса.

Также в студии Юлия рассказала, что с осени похудела на 17 килограммов, и сделала это необычным способом. Актрисе помог специалист, с которым она прорабатывала свои тревоги.

«Я уже год работаю с психологом-гипнологом, который работает именно через тело. Он учит тебя дышать, учит плакать, помогает снимать зажимы в теле и может избавить от зависимостей. А еда для меня была зависимостью. Я очень люблю сладкое: могла открыть коробку конфет и прийти в себя только тогда, когда доедала ее», - рассказывает Юлия Ауг.

Актриса Юлия Ауг и ведущая Светлана Карабут. Фото: Mihkel Maripuu