Чт, 1.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ВИДЕО Актера Михаила Ефремова после выхода из колонии заметили в автобусе

Михаил Ефремов во время судебного процесса.
Михаил Ефремов во время судебного процесса. Фото: Maxim Shemetov

Актер пообещал пересесть на общественный транспорт - похоже, он сдержал свое слово

Российский актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО обещал больше не садиться за руль. Напомним, артист был осужден за пьяное ДТП, в котором погиб курьер. Установлено, что виновник аварии, Михаил Ефремов, был в алкогольном опьянении.

Еще во время заседания по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремов дал обещание. По словам артиста, он никогда не сядет за руль. Также Ефремов обещал полностью исключить алкоголь из своей жизни.

Как оказалось, Михаил Ефремов сдержал обещание. В СМИ появились фото и видео с актером, который едет в автобусе.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх