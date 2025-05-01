ВИДЕО Актера Михаила Ефремова после выхода из колонии заметили в автобусе

Российский актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО обещал больше не садиться за руль. Напомним, артист был осужден за пьяное ДТП, в котором погиб курьер. Установлено, что виновник аварии, Михаил Ефремов, был в алкогольном опьянении.

Еще во время заседания по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремов дал обещание. По словам артиста, он никогда не сядет за руль. Также Ефремов обещал полностью исключить алкоголь из своей жизни.