ФОТО Племянница принцессы Дианы показала двухлетнюю дочь от 66-летнего мужа-миллиардера

«[Афина] очень активная и похожа на волчок. У нее, конечно, есть две заботливые, смеющиеся тети, которые говорят, что »направляют ее на нашу волну«. Она очень похожа на близнецов. Это так забавно… Так здорово для нее, когда у нее есть эти две тети, которые врываются в дверь. Я не думаю, что она думает, что есть разница в возрасте… Так что на самом деле у них тройня. Когда девочки разговаривают по телефону, а она не хочет, чтобы они уходили, она пускает в ход весь свой репертуар трюков», - признавалась она.