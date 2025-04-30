Президента Соединенных Штатов спросили, кто, по его мнению, должен стать новым понтификом. «Я хотел бы быть папой. Это был бы мой выбор номер один», - сказал Трамп, улыбнувшись.

Как пишет издание, после этого Трамп сразу предложил другой вариант - архиепископа из Нью-Йорка Тимоти Долана.

«Нет, я не знаю, у меня нет предпочтений... Должен сказать, что у нас есть кардинал, который не случайно из города под названием Нью-Йорк, и он очень хороший, поэтому мы увидим, что произойдет», - добавил глава Белого дома.

Отмечается, что Долан является одним из девяти американских кардиналов, которые посетят конклав, который начнется в Ватикане на следующей неделе. В то же время, уточняет The Times, хотя Долан является одним из самых выдающихся религиозных деятелей США, его шансы на стать Папой незначительны.

Что касается религиозности нынешнего президента США, то издание напомнило, что, в отличие от предшественника Джо Байдена, который является практикующим католиком, Трамп в детстве был конфирмован в пресвитерианскую церковь своей матери шотландского происхождения, но в 2020 году заявил, что считает себя неконфессиональным христианином.