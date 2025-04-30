Известная авиакомпания ухудшила условия популярной услуги: несогласным вернут деньги

Так, ранее подписчики программы могли получать скидки в 10 евро на билеты, стоимостью от 19,99 евро. Но с 29 апреля такая скидка будет доступна лишь для билетов, стоимостью от 29,99 евро.

Отмечается, что новые условия программы вступают в силу немедленно не только для новичков, но и для тех, кто оплатил подписку на программу ранее, когда действовали старые правила. Подписчики, несогласные с новыми правилами, должны до 13 мая уведомить авиакомпанию о своем отказе от дальнейшего участия в программе. В этом случае Wizz Air вернет клиенту часть денег, внесенных за подписку, пропорционально оставшемуся сроку ее действия.

В компании объяснили нововведение необходимым условием, чтобы сохранить текущий уровень качества и стандарта предоставляемых услуг.