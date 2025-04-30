«Я обязательно подам апелляцию!» Бывший полицейский, признанный виновным в ДТП, назвал дело инсценировкой

Харьюский уездный суд 30 апреля признал бывшего полицейского и спасателя Сандера Фалилеева виновным в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Мужчина объяснил, что этот поступок был самозащитой и желанием приструнить другого водителя. Мужчина объяснил свой поступок необходимой самообороной и желанием вразумить другого водителя. Суд согласился с доводами прокуратуры и приговорил мужчину к одному году лишения свободы, однако наказание не будет приведено в исполнение, если в течение двух лет условного срока он не совершит умышленное преступление.