Сын Роберта Де Ниро объявил себя «трансгендерной женщиной»

Айрин, которая теперь позиционирует себя женщиной, - ребенок Роберта и его бывшей жены Туки Смит. По ее словам, «Русалочка» Холли Бейли в 2023 году оказала на нее огромное влияние. Именно после того, как она увидела Бейли в экранизации классического фильма, когда впервые записалась в парикмахерскую для черных.

«Я думаю, что большую часть [моего перехода] - влияние, которое оказали на меня чернокожие женщины. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а также большая гордость за свою черноту, в некотором роде делают меня ближе к ним», - сказал она.

Де Ниро, которую родители назвали Аарон, рассказала, что быть трансгендерной женщиной означает «​быть честной и открытой, особенно в таких общественных местах, как социальные сети». Увидев, как многие до нее добились успеха, Де Ниро только усилила свое желание совершить каминг-аут.

«Я подумала: "Знаете что? Может быть, мне еще не поздно. Может быть, я могу начать"», - поделилась она.