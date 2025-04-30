Сын Роберта Де Ниро объявил себя «трансгендерной женщиной»

Аарон Де Ниро, 29-летний сын голливудской иконы Роберта де Ниро, совершил каминг-аут, заявив, что он - трансгендерная женщина Айрин, пишет Фокус.
Айрин, которая теперь позиционирует себя женщиной, - ребенок Роберта и его бывшей жены Туки Смит. По ее словам, «Русалочка» Холли Бейли в 2023 году оказала на нее огромное влияние. Именно после того, как она увидела Бейли в экранизации классического фильма, когда впервые записалась в парикмахерскую для черных.
«Я думаю, что большую часть [моего перехода] - влияние, которое оказали на меня чернокожие женщины. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а также большая гордость за свою черноту, в некотором роде делают меня ближе к ним», - сказал она.
Де Ниро, которую родители назвали Аарон, рассказала, что быть трансгендерной женщиной означает «быть честной и открытой, особенно в таких общественных местах, как социальные сети». Увидев, как многие до нее добились успеха, Де Ниро только усилила свое желание совершить каминг-аут.
«Я подумала: "Знаете что? Может быть, мне еще не поздно. Может быть, я могу начать"», - поделилась она.
Де Ниро также рассказала о том, как росла со знаменитыми родителями, которые держали ее подальше от внимания. Ее отец, которому 81 год, получил девять номинаций на премию «Оскар» и две победы на этом конкурсе. Он снялся в более чем 120 проектах, включая такие классические фильмы, как «Крестный отец 2» (1974), «Таксист» (1976), «Охотник на оленей» (1978), «Бешеный бык» (1980) и «Знакомство с родителями» (2000).
Матери Айрин - 72 года. Она - модель и актриса. Теперь девушка надеется пойти по стопам своей матери, однако Айрин не хочет, чтобы ее называли nepo baby:
«Очевидно, что ни один родитель не идеален, но я благодарна, что мои согласились держать меня подальше от внимания. Они хотели, чтобы это было очень личное. Сказали мне, что хотят, чтобы у меня было как можно больше обычного детства».
Говоря о своих проблемах с телом, Де Ниро сказала:
«Я даже не соответствовала этому стандарту красоты, согласно которому ты должна быть худой, белой, мускулистой или просто супер подтянутой, мужественной. Мне всегда говорили, что во мне слишком много или недостаточно чего-то, когда я росла: слишком большая, недостаточно худая, черная, белая, мужественная. Это никогда не было просто».
У Роберта Де Ниро в общей сложности семеро детей, включая Айрин и ее брата-близнеца Джулиана.