ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Известный эстонский тренер о своем увольнении: трудно работать под руководством диктатора

Сегодня стало известно, что легендарный тренер Арго Адер, проработавший в спортклубе Sparta почти двадцать лет, был уволен в одночасье. «Я провел в Sparta больше времени, чем дома. Я начал строить этот клуб тогда, когда там была только пыль и стены», - сказал Арго Адер в эксклюзивном интервью Elu24, где он не сдержал слез и признался, что Sparta была делом всей его жизни.