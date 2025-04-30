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ФОТО Известная эстонская телеведущая стала матерью

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В семье тележурналистки ERR Лийсу Лассь и кинематографиста Ильмара Раага родился сын, которому дали красивое имя Густав. О радостном событии молодая мама сообщила на своей странице в социальной сети.

Лийсу поделилась радостной новостью в X, где опубликовала простое и трогательное сообщение: «Совсем новый маленький человек! По крайней мере, одна вещь в жизни точно сделана правильно».

В комментарии для Õhtuleht Лийсу рассказала, что новорожденного назвали Густавом.

О ее беременности стало известно в ноябре. В середине марта коллеги проводили ее в декретный отпуск веселым музыкальным номером. Появившийся в семье малыш стал для пары первым общим ребенком. У Ильмара Раага от предыдущих отношений есть сын по имени Себастьян.

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