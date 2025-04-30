ФОТО Известная эстонская телеведущая стала матерью

В семье тележурналистки ERR Лийсу Лассь и кинематографиста Ильмара Раага родился сын, которому дали красивое имя Густав. О радостном событии молодая мама сообщила на своей странице в социальной сети.
Лийсу поделилась радостной новостью в X, где опубликовала простое и трогательное сообщение: «Совсем новый маленький человек! По крайней мере, одна вещь в жизни точно сделана правильно».
Tutikas väike inimene! Vähemalt üks asi on elus kindlasti õigesti tehtud 🐣🥹 pic.twitter.com/LLilSxwzos— Liisu Lass (@liisulass) April 30, 2025
В комментарии для Õhtuleht Лийсу рассказала, что новорожденного назвали Густавом.
О ее беременности стало известно в ноябре. В середине марта коллеги проводили ее в декретный отпуск веселым музыкальным номером. Появившийся в семье малыш стал для пары первым общим ребенком. У Ильмара Раага от предыдущих отношений есть сын по имени Себастьян.