ФОТО Известная эстонская телеведущая стала матерью

Лийсу поделилась радостной новостью в X, где опубликовала простое и трогательное сообщение: «Совсем новый маленький человек! По крайней мере, одна вещь в жизни точно сделана правильно».

О ее беременности стало известно в ноябре. В середине марта коллеги проводили ее в декретный отпуск веселым музыкальным номером. Появившийся в семье малыш стал для пары первым общим ребенком. У Ильмара Раага от предыдущих отношений есть сын по имени Себастьян.