Ср, 30.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Удивительные признаки того, что ваш любимый человек может быть несчастлив в отношениях

Недовольный партнер. Иллюстративное фото.
Недовольный партнер. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Если вы когда-либо состояли в длительных отношениях, которые в итоге распались, вам наверняка знакомы такие признаки, как эмоциональная отстраненность, редкое общение и отсутствие близости. Эти сигналы обычно очевидны и легко узнаваемы, и если заметить их вовремя, отношения еще можно спасти.

Однако иногда недовольство бывает более скрытым и проявляется так, что на первый взгляд это не кажется опасным сигналом. Вот некоторые из менее известных признаков, которые могут указывать на то, что ваш партнер несчастлив в отношениях.

Повышенный интерес к гаджетам

Комментарии

Ключевые слова

Наверх