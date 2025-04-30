Удивительные признаки того, что ваш любимый человек может быть несчастлив в отношениях

Если вы когда-либо состояли в длительных отношениях, которые в итоге распались, вам наверняка знакомы такие признаки, как эмоциональная отстраненность, редкое общение и отсутствие близости. Эти сигналы обычно очевидны и легко узнаваемы, и если заметить их вовремя, отношения еще можно спасти.
Однако иногда недовольство бывает более скрытым и проявляется так, что на первый взгляд это не кажется опасным сигналом. Вот некоторые из менее известных признаков, которые могут указывать на то, что ваш партнер несчастлив в отношениях.