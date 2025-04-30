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«Я не люблю себя – просто я лучше всех»: нарцисс рассказал, каково жить в его шкуре

Фото статьи
Фото: Shutterstock

«Нарциссы не обязательно лучше или хуже других людей – все гораздо сложнее», - сказал Джейкоб Скидмор, у которого диагностировано нарциссическое расстройство личности. По его словам, термин «нарциссизм» часто используют поверхностно. По мнению 25-летнего Скидмора, информация, распространенная в обществе, не отражает действительности.

У него проявляются нарциссические черты, такие как сильная потребность в восхищении, недостаток эмпатии и тщательно выстроенный имидж, но он никогда намеренно не искал себе жертв.

«Наоборот, такие разговоры вызывают у меня ощущение, что меня неправильно понимают. Не поймите меня превратно: да, мне необходимо внешнее одобрение, но я ни разу не преследовал кого-то специально, чтобы втянуть этого человека в отношения и получить его восхищение. По правде говоря, отношения кажутся мне чаще всего слишком утомительными. Люди многого ждут, а я просто хочу жить своей жизнью».

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