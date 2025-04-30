«Я не люблю себя – просто я лучше всех»: нарцисс рассказал, каково жить в его шкуре

«Нарциссы не обязательно лучше или хуже других людей – все гораздо сложнее», - сказал Джейкоб Скидмор, у которого диагностировано нарциссическое расстройство личности. По его словам, термин «нарциссизм» часто используют поверхностно. По мнению 25-летнего Скидмора, информация, распространенная в обществе, не отражает действительности.
У него проявляются нарциссические черты, такие как сильная потребность в восхищении, недостаток эмпатии и тщательно выстроенный имидж, но он никогда намеренно не искал себе жертв.