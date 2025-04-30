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ВИДЕО «Члены клуба в шоке!» Тренер, много лет проработавший в спортивном зале Sparta, был неожиданно уволен

Перевод: Седа Дунгурова
Арго Адер.
Арго Адер. Фото: Remo Tõnismäe

Легендарный тренер Арго Адер, проработавший в спортклубе Sparta почти 20 лет, был уволен одним днем. «Причиной стала совершенно глупая ссора из-за какого-то поврежденного электропровода», - говорит Тийт (имя изменено, известно редакции), который тренируется в столичном клубе. 

Бывший культурист Арго Адер тренировал любителей фитнеса в столичном спортклубе Sparta с самого его основания. И без преувеличения можно сказать, что Адер - легендарный тренер. Он многие годы работал главным тренером в тренажерном зале Sparta и повлиял на жизни тысяч жителей Эстонии, помогая им прийти к здоровому образу жизни.

Однако теперь все члены спортклуба Sparta в шоке. Бывший культурист и тренер был в одночасье уволен, и, как утверждается, по абсолютно надуманной причине.

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