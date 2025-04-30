ВИДЕО «Члены клуба в шоке!» Тренер, много лет проработавший в спортивном зале Sparta, был неожиданно уволен

Бывший культурист Арго Адер тренировал любителей фитнеса в столичном спортклубе Sparta с самого его основания. И без преувеличения можно сказать, что Адер - легендарный тренер. Он многие годы работал главным тренером в тренажерном зале Sparta и повлиял на жизни тысяч жителей Эстонии, помогая им прийти к здоровому образу жизни.