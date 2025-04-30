После запрета в Латвии: как отреагировало Министерство культуры Эстонии на концерт Орбакайте

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, решение о включении артистки в «черный список» было принято на основании информации, предоставленной службами безопасности.

По оценке Службы государственной безопасности страны, выступления лиц, поддерживающих российскую агрессию, противоречат интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать росту межэтнической напряженности в обществе.

Что касается Эстонии, концерт Кристины Орбакайте запланирован на 25 мая в концертном зале Alexela. В Министерстве культуры подтвердили, что осведомлены о предстоящем выступлении.

​«Мы в контакте с организаторами. Также была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, концерт состоится», - заявил советник по коммуникациям Министерства культуры ​Ханнус Лууре.