БЕГСТВО ОТ ПРАВОСУДИЯ 19-летний школьник, изнасиловавший двух подростков, более десяти лет скрывался на роскошных курортах

Весь город потрясла новость о том, что самого популярного парня в школе обвинили в изнасиловании двух подростков. Однако жертвы были совершенно не готовы к тому, что более десяти лет им придется жить в страхе.
В 1986 году, всего через несколько дней после своего 16-летия, Эдриенн Бак отдыхала на вечеринке с друзьями, когда вдруг поняла, что обещала к этому времени уже вернуться домой. Девушка сообщила отцу, что немного задержится, а самый популярный парень в школе, Алекс Келли, предложил подвезти ее.
Когда молодые люди доехали до улицы, где жила Эдриенн, Алекс не остановился, а предложил ей поехать к нему домой и там приятно провести время. Эдриенн отказалась, и тогда Алекс свернул в тупик.
Он остановил машину и обратился к Эдриенн: «Либо ты переспишь со мной, либо я тебя убью». Алекс приказал ей пересесть на заднее сиденье, где изнасиловал школьницу. Парень запретил Эдриенн рассказывать кому-либо о произошедшем, пригрозив убить ее в противном случае.
Эдриенн рассказала все своей семье, но заявление в полицию писать не стала. Однако спустя несколько дней, когда в полицию сообщили, что Алекс Келли изнасиловал другую молодую девушку, Эдриенн решила все же обратиться в правоохранительные органы.
Обвиняемый в двух преступлениях молодой человек обратился в суд с просьбой разрешить ему устроиться на работу в соседнем городе, чтобы избежать враждебного отношения со стороны местных жителей. Поступок Алекса шокировал почти всех жителей Дарьена, ведь Келли казался воплощением идеального юноши: каждая мать мечтала о таком зяте.
Алекс устроился на работу в ресторан быстрого питания в соседнем городе и часто проводил время на лыжных склонах. Незадолго до начала судебного процесса его навестили родители. Однако вместе с ними он домой не вернулся, пообещав присоединиться к ним чуть позже.
Но в суд Алекс так и не явился. Его родители заявили как полиции, так и прессе, что не имеют никакого отношения к исчезновению сына и попросили оставить их в покое. Власти сочли странным, что молодой человек, которому только исполнилось 19 лет, внезапно исчез.
Все то время, пока Алекс Келли был в бегах, его жертвы жили в страхе. По словам Эдриенн, она постоянно боялась, что он вернется и отомстит ей. «Он запретил мне рассказывать об этом, а я ведь не послушала его», - вспоминала она.
Прошло целых восемь лет с момента исчезновения Алекса Келли. ФБР решило начать более тщательное расследование в отношении родителей молодого человека. При обыске их дома были обнаружены доказательства того, что родители все это время оказывали сыну финансовую поддержку. Также был найден письмо, которое дало основание полагать, что последнее известное местонахождение Алекса - Швеция.
Тем не менее, Алекса найти не удалось, но документы, обнаруженные в доме, доказали, что за восемь лет парень успел пожить в 15 странах и проводил много времени на роскошных лыжных курортах. Однако через шесть месяцев после обыска в доме семьи Алекс неожиданно сдался властям в Швейцарии.
Как прошел судебный процесс? Какое наказание получил Алекс и что стало с его родителями? Все это станет известно в передаче Vanity Fairi saladused: Põgenev poeg, которая выйдет в эфир в пятницу в 18:00 на канале Duo 5.