БЕГСТВО ОТ ПРАВОСУДИЯ 19-летний школьник, изнасиловавший двух подростков, более десяти лет скрывался на роскошных курортах

В 1986 году, всего через несколько дней после своего 16-летия, Эдриенн Бак отдыхала на вечеринке с друзьями, когда вдруг поняла, что обещала к этому времени уже вернуться домой. Девушка сообщила отцу, что немного задержится, а самый популярный парень в школе, Алекс Келли, предложил подвезти ее.

Когда молодые люди доехали до улицы, где жила Эдриенн, Алекс не остановился, а предложил ей поехать к нему домой и там приятно провести время. Эдриенн отказалась, и тогда Алекс свернул в тупик.

Он остановил машину и обратился к Эдриенн: «Либо ты переспишь со мной, либо я тебя убью». Алекс приказал ей пересесть на заднее сиденье, где изнасиловал школьницу. Парень запретил Эдриенн рассказывать кому-либо о произошедшем, пригрозив убить ее в противном случае.

Эдриенн рассказала все своей семье, но заявление в полицию писать не стала. Однако спустя несколько дней, когда в полицию сообщили, что Алекс Келли изнасиловал другую молодую девушку, Эдриенн решила все же обратиться в правоохранительные органы.

Обвиняемый в двух преступлениях молодой человек обратился в суд с просьбой разрешить ему устроиться на работу в соседнем городе, чтобы избежать враждебного отношения со стороны местных жителей. Поступок Алекса шокировал почти всех жителей Дарьена, ведь Келли казался воплощением идеального юноши: каждая мать мечтала о таком зяте.