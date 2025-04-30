ГАЛЕРЕЯ Сколько красок! Беатриче пригласила «Стильное заявление» к себе в гости

Теплая встреча прошла в Тарту, в арт-пространстве светской львицы Беатриче Фениче - в ее уютном и аутентичном кафе MULL Champagne & Wine. Это необыкновенное место, где каждый уголок рассказывает свою историю, и все эти истории - о Беатриче.

Гостья вечера начала свою карьеру в модной индустрии еще в 90-е. Слушать из первых уст о моделинге и моде в ту бурную эпоху было невероятно интересно. Позже она основала собственное модельное агентство и начала создавать авторские коллекции одежды.

Гости вечера смогли увидеть несколько образов из этих коллекций - их продемонстрировала модель Мадина Седова.

Беатриче Фениче - одна из самых талантливых стилистов Эстонии. На протяжении многих лет она сотрудничала с местными журналами, готовила fashion-подборки и стилизовала съемки с участием известных персон. У нее удивительный дар - задавать тренды, многие из которых выходили за пределы Эстонии и становились популярными в других странах.

До сих пор Беатриче остается востребованной фотомоделью, светской львицей и желанной гостьей на всех модных мероприятиях. А еще она готовит великолепную «Павлову» - и у всех гостей была возможность попробовать этот божественный десерт.