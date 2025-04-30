ГОРОСКОП НА 1 МАЯ Чем удивит этот четверг? Гороскоп для всех знаков Зодиака

Дева

Влияние благоприятных тенденций выражено достаточно сильно, вы сможете реализовать ранее составленные планы, не прикладывая для этого особых усилий. Однако совсем избежать трудностей не удастся. Вам предстоит заниматься решением непростых задач, договариваться с людьми, которые крайне неохотно идут на уступки или меняют свою точку зрения. Однако вы добьетесь своего, проявив известное упорство и воспользовавшись нестандартными методами.

Возможны встречи со старыми знакомыми, друзьями детства. За приятными воспоминаниями вы хорошо проведете время, однако возвращение давно остывших чувств вряд ли украсит вашу личную жизнь. Именно поэтому от контактов с теми, кого вы некогда очень любили, лучше воздержаться.

Весы

Жизненный потенциал Весов высок, представители данного знака преисполнены энергии и стремления к приключениям. Не всегда добиться желаемого будет легко, однако трудности вряд ли вас испугают, да и союзники, готовые протянуть руку помощи в критической ситуации, наверняка найдутся. Можно решить финансовые проблемы, правильно распорядившись имеющимися средствами. Денег в долг лучше не брать.

Отношения с близкими складываются непросто, вам не всегда удается выбрать верный тон, найти нужные слова, обосновать свою точку зрения. Избежать конфликтов удастся тем, кто умеет найти себе дело по душе и увлечь других; ваша способность быть лидером, не оказывая, в то же время, давления на окружающих, будет весьма кстати.

Скорпион