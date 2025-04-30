Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить музыкантов в «черный список» опасениями служб безопасности.

По оценке Службы государственной безопасности (VDD), выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.

Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны послания, отмечает LTV. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.

У обоих музыкантов этим летом в Латвии запланированы концерты. Согласно наблюдениям агентства LETA, на оба концерта по-прежнему можно приобрести билеты.