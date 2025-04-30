Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить музыкантов в «черный список» опасениями служб безопасности.
По оценке Службы государственной безопасности (VDD), выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.
Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны послания, отмечает LTV. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.
У обоих музыкантов этим летом в Латвии запланированы концерты. Согласно наблюдениям агентства LETA, на оба концерта по-прежнему можно приобрести билеты.
VDD и Министерство внутренних дел призывают организаторов мероприятий тщательно оценивать приглашаемых гостей. Если деятель культуры выступает в России или на оккупированных ею территориях в Украине, это считается поддержкой российской агрессии и военных преступлений.